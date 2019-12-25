В Петербурге на Яхтенной улице достроили детский сад

В садике созданы бассейн, музыкальный и физкультурный залы и кабинеты для индивидуальной работы с детьми.

В Северной столице достроили детский сад на Яхтенной улице. Учреждение рассчитано на 190 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по строительству.

Строительство трехэтажного здания площадью около 5,5 тысячи квадратных метров началось в 2015 году. За пять лет на объекте сменилось три подрядные организации. Работы завершила компания АО "Трест 68".

Известно, что в детском саду есть бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для индивидуальной работы с детьми. Также на территории учреждения оборудованы современные детские площадки.

Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году 302 детских и спортивных площадки получили современное освещение.

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