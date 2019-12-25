В 2020 году 302 детских и спортивных площадки получили современное освещение

В ближайшие три года фонарями снабдят еще 1500 площадок.

За 2020 год в Петербурге получили современное освещение 302 детские и спортивные площадки в разных районах города. Как сообщили в пресс-службе Смольного, хорошая освещенность – залог безопасности и комфорта петербуржцев в любое время года.

Известно, что 17 площадок оборудовали после обращений местных жителей, три из них – по поручению губернатора (площадки находятся на Богатырском, 5 корпус 1, на Новочеркасском, 14, и на Стрельнинском шоссе, 4 корпус 2). Отмечается, что программу постоянно дополняют, включая адреса в новостройках и центре города. В текущем году специалисты "Ленсвета" установили свыше 700 новейших антивандальных светильников и проложили более 5 км кабельных линий. Специальный механизм опор позволяет менять светильники без использования автовышек.

Почти все площадки уже подключены к электроснабжению, в ближайшее время все пространства станут светлыми и комфортными. В ближайшие три года новыми фонарями снабдят еще 1500 детских и спортивных площадок.

Ранее мы писали, что Петербург выкупит помещения для детского сада на 180 мест в Шушарах.

Фото: Piter.TV