На Wildberries в ближайшее время появятся услуги

Татьяна Бакальчук рассказала о развитии цифровых платформ в сфере торговли и услуг.

Российская компания Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг. Соответствующее заявление сделала основатель компании Татьяна Бакальчук в ходе выступления на сессии "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Предпринимательница пояснила, что ее онлайн-платформа никогда не называла себя маркетплейсом, так как речь идет о некой витрине, в которой представлены покупателям товары и услуги.

Через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров. Пока что только товаров, но в ближайшее время будут еще и услуги. Татьяна Бакальчук, основательница WB

Татьяна Бакальчук отметила, что Wildberries является цифровой платформой.

Предпринимательница из Петербурга вошла в список богатейших женщин страны.

Фото и видео: ВЭФ 2024