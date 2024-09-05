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На Wildberries в ближайшее время появятся услуги

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Татьяна Бакальчук рассказала о развитии цифровых платформ в сфере торговли и услуг.

Российская компания Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг. Соответствующее заявление сделала основатель компании Татьяна Бакальчук в ходе выступления на сессии "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.  Предпринимательница пояснила, что ее онлайн-платформа никогда не называла себя маркетплейсом, так как речь идет о некой витрине, в которой представлены покупателям товары и услуги.

Через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров. Пока что только товаров, но в ближайшее время будут еще и услуги.

Татьяна Бакальчук, основательница WB

Татьяна Бакальчук отметила, что Wildberries является цифровой платформой.

Предпринимательница из Петербурга вошла в список богатейших женщин страны.

Фото и видео: ВЭФ 2024

Теги: wildberries, вэф, татьяна бакальчук, цифровые платформы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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