Мастера изготовили новую книгу, взамен утраченной.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что на Вознесенскую набережную вернули гранитную книгу памятника жертвам репрессий. Памятник восстановил один из авторов проекта архитектор Вячеслав Бухаев.

Напомним, что композиция "Метафизические сфинксы" лишилась гранитной книги в результате "нападения" вандалов. В настоящий момент полицейские Северной столицы разыскивают злоумышленников.

В итоге архитектор Вячеслав Бухаев установил новую гранитную книгу.

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Фото:wikipedia.org