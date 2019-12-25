В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что на Вознесенскую набережную вернули гранитную книгу памятника жертвам репрессий. Памятник восстановил один из авторов проекта архитектор Вячеслав Бухаев.
Напомним, что композиция "Метафизические сфинксы" лишилась гранитной книги в результате "нападения" вандалов. В настоящий момент полицейские Северной столицы разыскивают злоумышленников.
В итоге архитектор Вячеслав Бухаев установил новую гранитную книгу.
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Фото:wikipedia.org
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