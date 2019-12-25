В небе над Петербургом заметили радужные облака

Появление радужных облаков обычно предвещает ухудшение погодных условий.

Днем 10 июля небо над Петербургом окрасилось всеми цветами радуги. Пользователи интернета поделились в сети красочными фотографиями.

Радужные облака – это довольно редкое оптическое явление, при котором тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Чтобы это произошло, требуется целый набор условий.

В частности, Солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом. На небе должны присутствовать перистые облака с пластинчатыми кристаллами льда. Солнечный свет должен проникать в эти кристаллы под определенным углом.

Само явление называется иризацией облаков. Появление радужных облаков обычно предвещает ухудшение погодных условий. К слову, 11 июля сотрудники ГУ МЧС по Петербургу спрогнозировали ливни и грозы. Ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с, в прибрежных зонах – до 24 м/с.

Ранее мы писали, что белые ночи могут помешать жителям Петербурга увидеть самую яркую комету.

Фото: Telegram / Мегаполис