Белые ночи могут помешать жителям Петербурга увидеть самую яркую комету

Небесное тело максимально приблизится к Земле 23 июля.

Самая яркая комета с научным названием C/2020 F3 (NEOWISE) максимально приблизится к Земле 23 июля. Небесное тело можно будет увидеть в предрассветном небе с помощью подзорных труб, биноклей и любительских телескопов. Об этом пишет пресс-служба Московского планетария.

С Земли комету можно будет наблюдать над северо-восточным горизонтом неба. С 10 июля объект станет виден ночью, а после 20 июля — только вечером.

23 июля расстояние от Земли до кометы составит 103,52 млн километров. Лучше всего объект будет виден темными и безоблачными ночами.

Стоит отметить, что в Петербурге за небесным телом можно будет наблюдать, начиная с 20 июля. Однако помешать жителям города может светлое сумеречное небо и белые ночи, а также низкое положение над горизонтом.

Ранее мы писали, что Петербургский планетарий может начать работать в июле.

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