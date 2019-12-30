Петербургский планетарий может начать работать в июле

Жителям города готовы рассказать о кольцеобразном солнечном затмении.

В воскресенье, 21 июня, стало известно что работники Петербургского планетария надеются вернуться к работе в первых числах июля. Об этом рассказали в официальной группе планетария в социальной сети "Вконтакте".

Сотрудники отмечают, что первым делом расскажут посетителям про кольцеобразное солнечное затмение. Оно должно произойти уже сегодня, однако жители Петербурга его увидеть не смогут. Отмечается, что в этом году, с 5 июня по 4 июля, жители планеты могут наблюдать три затмения — одно солнечное и два лунных.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор пригрозил "Планетарию 1" штрафом до миллиона рублей.

Фото: vk.com/planeta_spb