На Вознесенском проспекте загорелась машина

От пожара

Вечером в пятницу, 23 октября, у дома №17 по Вознесенскому проспекту в центре Петербурга по неизвестным причинам загорелся легковой автомобиль. На месте происшествия появились пожарные, которые оперативно справились с возгоранием.

Как сообщил Piter.tv источник в экстренных службах, в результате пожара обгорела оконная рама на первом этаже дома. Хозяев квартиры дома не оказалось, информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что в пожаре на Петровском бульваре в Мурино пострадали два человека. Мужчина и женщины получили ожоги, узнал Piter.TV от источника.

Фото: Pixabay