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На Вознесенском проспекте загорелась машина
Сегодня, 20:58
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На Вознесенском проспекте загорелась машина

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От пожара

Вечером в пятницу, 23 октября, у дома №17 по Вознесенскому проспекту в центре Петербурга по неизвестным причинам загорелся легковой автомобиль. На месте происшествия появились пожарные, которые оперативно справились с возгоранием. 

Как сообщил Piter.tv источник в экстренных службах, в результате пожара обгорела оконная рама на первом этаже дома. Хозяев квартиры дома не оказалось, информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что в пожаре на Петровском бульваре в Мурино пострадали два человека. Мужчина и женщины получили ожоги, узнал Piter.TV от источника.

Фото: Pixabay

Теги: петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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