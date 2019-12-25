Стали известны подробности пожара в жилом доме в Мурино

Обошлось без жертв, однако есть пострадавшие.

В пожаре на Петровском бульваре в Мурино пострадали два человека. Мужчина и женщины получили ожоги, узнал Piter.TV от источника.

Сообщение о пожаре поступило в 16:18 23-го октября. В огне оказалась студия в жилом доме на 10-м этаже. На кадрах очевидцев видно, что мужчина пытался выбраться из квартиры. В 16:30 ранг пожара повысили до 1 БИС. Людей удалось спасти сбоку с балкона другой квартиры.

Студия полностью выгорела на площади 25 кв.метров

Фото: vk.com/murino_devyatkino