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Стали известны подробности пожара в жилом доме в Мурино
Сегодня, 17:42
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nadezhda_sib

Стали известны подробности пожара в жилом доме в Мурино

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Обошлось без жертв, однако есть пострадавшие.

В пожаре на Петровском бульваре в Мурино пострадали два человека. Мужчина и женщины получили ожоги, узнал Piter.TV от источника.

Сообщение о пожаре поступило в 16:18 23-го октября. В огне оказалась студия в жилом доме на 10-м этаже. На кадрах очевидцев видно, что мужчина пытался выбраться из квартиры. В 16:30 ранг пожара повысили до 1 БИС. Людей удалось спасти сбоку с балкона другой квартиры.

Студия полностью выгорела на площади 25 кв.метров

Фото: vk.com/murino_devyatkino

Теги: мурино, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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