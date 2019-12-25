Из горящей квартиры в Мурино спасли двух человек

Днем в жилом доме в Мурино произошел пожар. Из горящей квартиры спасатели вытащили двух человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.
Сообщение о пожаре на Петровском бульваре поступило в 16:18 23-го октября. В огне оказалась обстановка в квартире на площади 25 кв. метров. В 16:42 пожар локализовали.
В тушении принимали участие 24 человека и 6 единиц техники.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти двое маленьких детей находились в квартире с мертвыми родителями три дня.
Фото: pixabay.com
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