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В Ленобласти двое маленьких детей находились в квартире с мертвыми родителями три дня
Сегодня, 16:21
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nastya960

В Ленобласти двое маленьких детей находились в квартире с мертвыми родителями три дня

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Когда по телефону позвонила сестра мужчины, ребенок сказал ей, что "папа весь почему-то почернел".

В Кингисеппском районе Ленобласти в одной из квартир нашли тела двух супругов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным СМИ, в квартире около трех суток с телами умерших родителей находились двое детей – 1 года и 5 лет. По телефону мужчине позвонила его сестра, трубку поднял старший ребенок и сказал, что родители спят, "а папа почему-то почернел".

Семья на учете в органах опеки и попечительства не состояла. Что именно произошла в квартире, выясняет полиция. По предварительным данным, смерть супругов наступила в ночь с пятницы на субботу после приема пищи. На столе была найдена банка с солеными огурцами.

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Фото:Piter.TV

 

Теги: дети, отравление, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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