Во Фрунзенском районе утром 10 пожарных тушили офис 

В офисном помещении обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров.

В четверг, 28 ноября, рано утром пожарные тушили офис во Фрунзенском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве.

Инцидент произошел на Волковском проспекте, 62. Возгорание произошло в 7 утра. на место экстренно прибыли 10 пожарных и три расчета техники. Спасатели тушили офис около 20 минут.

По данным ведомства, в офисном помещении обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров. О пострадавших пока никакой информации нет.

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Фото:pixabay