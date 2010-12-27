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Во Фрунзенском районе утром 10 пожарных тушили офис 
Сегодня, 9:40
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IRINA_CHALKINA

Во Фрунзенском районе утром 10 пожарных тушили офис 

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В офисном помещении обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров.

В четверг, 28 ноября, рано утром пожарные тушили офис во Фрунзенском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве.

Инцидент произошел на Волковском проспекте, 62. Возгорание произошло в 7 утра. на место экстренно прибыли 10 пожарных и три расчета техники. Спасатели тушили офис около 20 минут.

По данным ведомства, в офисном помещении обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров. О пострадавших пока никакой информации нет. 

Ранее мы сообщали о том, что в квартире на Стачек со штурмом спасали чемодан медиков.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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