В квартире на Стачек со штурмом спасали чемодан медиков

Мужчина и женщина с криками и руганью выставили бригаду скорой помощи на лестницу.

В ночь на 27 ноября правоохранители спасали медиков скорой помощи, которые приехали на вызов и оказались за дверью без чемоданчика с медикаментами. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в одной из квартир в доме №101 на проспекте Стачек. Дверь медикам открыли мужчина и женщина. Оценить ситуацию и оказать квалифицированную помощь врачи не успели. Их с криками и руганью выставили на общую лестницу.

За дверью остался чемоданчик с медикаментами и оборудование. Наибольшую ценность для злоумышленников представляли, вероятно, препараты широкого спектра действия. 31-летний хозяин квартиры Максим Р. наверняка знал толк в лекарствах, имея за плечами судимость за наркотики.

Выставленные за дверь медики доложили своему диспетчеру о ситуации и вызвали полицию. Первым на помощь врачам приехал инспектор ДПС. Он решил штурмовать квартиру с чемоданчиком. Хозяин квартиры ударил правоохранителя по лицу. После этого противодействие оказала женщина.

Злоумышленников в итоге удалось задержать. Их отвезли в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в отношении представителя власти", женщине предъявили обвинение по статье за оскарбление.

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Фото: Piter.TV