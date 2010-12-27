Радужные блики на реке Волковке напугали петербуржцев

СМИ сообщают о розливе нефтепродуктов на реке Волковке в районе Белградской улицы.

В Санкт-Петербурге произошло очередное экологическое ЧП. На реке Волковке во Фрунзенском районе замечены крупные масляные пятна радужного окраса. Как сообщает "Фонтанка", скорее всего, это нефтепродукты неизвестного происхождения. В Волковку они могли попасть из-за сильного дождя, который накрыл Санкт-Петербург еще в первой половине дня. Эту версию подтвердили и представители предприятия "Пиларн". Специалисты уже выехали на место ЧП и ведут работы по ликвидации масляных пятен.

Отметим, что первые сообщения о подозрительном цвете реки Волковки появились еще в 11 утра. Местные жители предполагают, что отходы попали в реку с расположенной неподалеку железной дороги. Подобная картина во Фрунзенском районе наблюдается уже не первый раз.

По последним данным, на реке локализовались два масляных пятна площадью в 10 квадратных метров. С их ликвидацией экологи должны справиться в течение нескольких часов. Ранее мы писали, что река Красненькая в Петербурге окрасилась в молочный цвет: горожане возмущены

Фото: helga_scherbakoff, Instagram