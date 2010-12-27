Река Красненькая в Петербурге окрасилась в молочный цвет: горожане возмущены

В Кировском районе Петербурга произошло экологическое ЧП. Река Красненькая неожиданно поменяла цвет на молочно-фиолетовый.

Сегодня утром, 22 августа, одна из малых рек Петербурга изменила свой цвет. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, река Красненькая превратилась из темно-прозрачной в молочно-фиолетовую. В Сети уже появились фотографии этого аномального явления. Автор снимков отметил, что сделал их на мостике через Красненькую рядом с проспектом Стачек. Под пугающими кадрами уже появились возмущенные комментарии местных жителей. Люди считают, что речь может идти о сбросе химикатов в воды реки.

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Впрочем, в комментариях нашлись и те, кто написал, что у реки Красненькой давно существуют подобные проблемы. Горожане отмечают, что она стала менять цвет с тех пор, как неподалеку открылись АЗС и автомойка. Официальных комментариев городской власти по этому вопросу пока что нет.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург