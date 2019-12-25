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На Волхонском шоссе заметили горящее авто
Сегодня, 19:29
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smirenny

На Волхонском шоссе заметили горящее авто

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По предварительной информации, хозяин авто не пострадал.

Вечером в пятницу, 20 ноября, на Волхонском шоссе загорелся грузовой автомобиль "Стерлинг", сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожарные сработали оперативно: угроза распространения пламени на соседние машины быстро была ликвидирована. Уточняется, что полностью сгорела кабина, также горело топливо на площади 5 квадратных метров. Водитель грузовика стоял рядом. Пострадал ли он, пока неизвестно. Через 15 минут открытое горение также было ликвидировано. 

Ранее мы писали, что горожане обеспокоены множеством мертвых голубей у Гостиного двора. 

Фото: Piter.TV

Теги: волхонское шоссе, горит машина, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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