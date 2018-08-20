Горожане обеспокоены множеством мертвых голубей у Гостиного двора

Специалист обследует тушки и выяснит причину смерти.

Днем в пятницу, 20 ноября, жители Петербурга обеспокоились, почему у Гостиного двора лежит множество мертвых голубей. Об этом сообщил "Мегаполис".

В комитете по природопользованию отметили, что к месту происшествия прибудет специалист. Он осмотрит тушки и выяснит причину смерти, а также не нарушено ли природоохранное законодательство. В комментариях петербуржцы предположили, что птиц отравили. Кто-то отметил, что птиц могло побить градом.

Ранее мы писали, что мужчина без маски, ударивший ножом пассажира маршрутки, пытался спасти его.

Фото: "Мегаполис"