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Горожане обеспокоены множеством мертвых голубей у Гостиного двора
Сегодня, 15:20
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smirenny

Горожане обеспокоены множеством мертвых голубей у Гостиного двора

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Специалист обследует тушки и выяснит причину смерти.

Днем в пятницу, 20 ноября, жители Петербурга обеспокоились, почему у Гостиного двора лежит множество мертвых голубей. Об этом сообщил "Мегаполис".

В комитете по природопользованию отметили, что к месту происшествия прибудет специалист. Он осмотрит тушки и выяснит причину смерти, а также не нарушено ли природоохранное законодательство. В комментариях петербуржцы предположили, что птиц отравили. Кто-то отметил, что птиц могло побить градом. 

Ранее мы писали, что мужчина без маски, ударивший ножом пассажира маршрутки, пытался спасти его.

Фото: "Мегаполис"

Теги: голуби, мертвые голуби
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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