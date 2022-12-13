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На Волхонском шоссе пожарные тушили дробильную установку
Сегодня, 18:05
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На Волхонском шоссе пожарные тушили дробильную установку

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 21 марта, в расносельском районе произошел пожар. На Волхонском шоссе полыхала дробильная установка. Пожар произошел около здания, где находится СПб ГУП "Экострой". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

 Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:25. Пламя охватило 18 "квадратов".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали горение за 26 минут.

По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Колпино задержали виновника аварии с последующим пожаром и двумя погибшими.

Фото: Piter.tv

Теги: волхонское шоссе, горела дробильная установка, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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