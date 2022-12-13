На Волхонском шоссе пожарные тушили дробильную установку

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 21 марта, в расносельском районе произошел пожар. На Волхонском шоссе полыхала дробильная установка. Пожар произошел около здания, где находится СПб ГУП "Экострой". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:25. Пламя охватило 18 "квадратов".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали горение за 26 минут.

По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Колпино задержали виновника аварии с последующим пожаром и двумя погибшими.

Фото: Piter.tv