В Колпино задержали виновника аварии с последующим пожаром и двумя погибшими

Водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора

Полицейские задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП в Колпино, которое произошло 20 марта. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Петербургу.

Водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Рубежного шоссе и Понтонного проезда и столкнулся с УАЗ, который ехал по Понтонному на зеленый свет.

В результате ДТП УАЗ загорелся, а 49-летний водитель и 55-летний пассажир автомобиля скончались.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Золотков)