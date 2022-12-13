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В Колпино задержали виновника аварии с последующим пожаром и двумя погибшими
Сегодня, 14:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино задержали виновника аварии с последующим пожаром и двумя погибшими

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Водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора

Полицейские задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП в Колпино, которое произошло 20 марта. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Петербургу.

Водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Рубежного шоссе и Понтонного проезда и столкнулся с УАЗ, который ехал по Понтонному на зеленый свет.

В результате ДТП УАЗ загорелся, а 49-летний водитель и 55-летний пассажир автомобиля скончались.

Фото:  ВКонтакте / ДТП и ЧП  | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб  (Александр Золотков)

Теги: колпино, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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