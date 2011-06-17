На Витебском проспекте может появиться парк для обслуживания автобусов на газомоторном топливе

Заявку на выкуп земельного участка под парк для обслуживания автобусов уже одобрили.

В понедельник, 6 сентября, в администрации губернатора Петербурга сообщили, что на Витебском проспекте планируется создать парк для обслуживания автобусов на газомоторном топливе. Заявку на выкуп земельного участка одобрили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

После модернизации будет создан современный комплекс для обслуживания до 350 автобусов на газомоторном топливе.

Петербург взял курс на экологичный транспорт. Мы поэтапно переводим городские автобусы на газомоторное топливо, и новые площадки очень востребованы. заявил губернатор

Так, 3 сентября на Хрустальной улице после реконструкции открыта площадка "Пассажиравтотранса" для обслуживания автобусов на природном газе.

Фото: Piter.tv