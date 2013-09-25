В Петербурге открылся первый парк для автобусов на газомоторном топливе

Парк реконструировался с 2017-го года.

В Петербурге открыли первый в истории парк газомоторных автобусов. Лучших работников ГУП "Пассажиратотранс" наградили в честь 95-летия предприятия. Об этом 3-го сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Парк находится на Хрустальной улице, 22. В нем провели реконструкцию. Это первый проект, позволяющий в перспективе использовать и размещать на площадке до 240 автобусов на природном газе. Реконструкция началась в 2017-м году.

95 лет назад у "Пассажиратотранса" было всего 3 автобуса, а теперь — более 2 тыс. В состав предприятия входят 6 автобусных парков, автобусный вокзал, учебный комбинат, медико-санитарная часть № 70. В нем работают более 10 тыс. сотрудников

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха