На Витебском проспекте минивэн столкнулся с маршрутным такси

В Петербурге в автомобильной аварии в ночь на 17 октября пострадал местный житель. О ДТП в Московском районе города рассказали очевидцы через социальные сети. Они объяснили, что минивэн "Фольксваген" столкнулся с маршруткой.
По данным местных жителей, медики скорой помощи забрали водителя автобуса. Сейчас его состояние врачи оценивают как тяжелое. В момент инцидента в общественном транспорте пассажиров не было. Известно, что удар пришелся под Дунайским путепроводом, на пересечении с Витебским проспектом.
Свидетели событий рассказали, что виновником аварии стал шофер "Фольксвагена". Он въехал в маршрутку, которая ждала зеленого сигнала светофора. Ведется расследование обстоятельств аварии.
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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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