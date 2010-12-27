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На Рыбацкой улице горела двухкомнатная квартира
Сегодня, 7:12
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lesjasap

На Рыбацкой улице горела двухкомнатная квартира

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Пострадала только жилплощадь.

В Петроградском районе Петербурга в  ночь на 17 октября горела жилая квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сообщение на пульт диспетчера о проблеме поступило около полвторого ночи. Спасателей направили по адресу Рыбацкая улица, дом 12.

На месте выяснилось, что пожар возник в отдельной двухкомнатной квартире. На территории четыре квардатных метра обгорела обстановка. Ликвидировать пламя специалистам удалось к 1:39 ночи.

На месте тушения возгорания работали 12 человек личного состава экстренного ведомства и три единицы спецтехники. Сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на парковке Богатырского проспекта вечером горел BMW.

Фото: Piter.tv

Теги: гу мчс, рыбацкая улица
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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