На Рыбацкой улице горела двухкомнатная квартира

Пострадала только жилплощадь.

В Петроградском районе Петербурга в ночь на 17 октября горела жилая квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сообщение на пульт диспетчера о проблеме поступило около полвторого ночи. Спасателей направили по адресу Рыбацкая улица, дом 12.

На месте выяснилось, что пожар возник в отдельной двухкомнатной квартире. На территории четыре квардатных метра обгорела обстановка. Ликвидировать пламя специалистам удалось к 1:39 ночи.

На месте тушения возгорания работали 12 человек личного состава экстренного ведомства и три единицы спецтехники. Сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на парковке Богатырского проспекта вечером горел BMW.

Фото: Piter.tv