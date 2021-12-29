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На Витебском проспекте гуляет молодой бык второй день подряд
Сегодня, 21:23
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На Витебском проспекте гуляет молодой бык второй день подряд

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В комментариях пользователи гадали, как бык там оказался.

Во вторник, 15 февраля, петербуржцы заметили молодого быка, который уже второй день гуляет на пересечении Витебского проспекта и Петербургского шоссе. Фотографии опубликовали в группе "Пушкин – Царское Село | Павловск" в социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях горожане предполагают, что бык живет где-то рядом и вышел погулять. Другие считают, что бык сбежал, когда его везли на бойню. Некоторые переживают о том, что животному нечего есть, поэтому его нужно срочно вернуть владельцу. 

В других пабликах добавили, что видели быка, когда тот переходил дорогу на зеленый свет. 

Ранее мы сообщали, что тигрица Виола из Ленинградского зоопарка предсказала победителя Олимпиады в Пекине.

Фото: Вконтакте / Пушкин – Царское Село | Павловск

Теги: бык, витебский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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