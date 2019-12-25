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На Витебском проспекте "Тойота" сбила женщину-пешехода
Сегодня, 17:45
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На Витебском проспекте "Тойота" сбила женщину-пешехода

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Пожилая женщина получила тяжелые травмы.

Днем в пятницу, 25 сентября, в Московском районе Петербурга произошла авария в результате которой пострадал человек.

По данным дорожной полиции, около трех часов для у дома №101/2 строение 1 по Витебскому проспекту автомобиль "Тойота" под управлением 35-летнего водителя столкнулся с пешеходом вне зоны перехода. Пострадавшей оказалась 66-летняя женщина, которая получила тяжелые травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на Гражданском проспекте эвакуатор сбил девочку-подростка. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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