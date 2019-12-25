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На Гражданском проспекте эвакуатор сбил девочку-подростка
Сегодня, 16:30
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На Гражданском проспекте эвакуатор сбил девочку-подростка

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По факту происшествия проводится проверка.

Днем в пятницу, 25 сентября, в Калининском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний подросток.

Как сообщили Piter.tv в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти около трех часов дня, у дома №111 по Гражданскому проспекту эвакуатор "Хундай", принадлежащий частному лицу, под управлением 35-летнего водителя  наехал на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. На переходе оказалась девочка 13 лет, она получила тяжелые травмы. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что домашний кот стал жертвой пожара в квартире на Лесном проспекте. Из людей никто не пострадал.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург, эвакуатор
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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