Skoda пробила ограждения после столкновения с Mitsubishi на Витебском

На месте происшествия работали две кареты скорой помощи и один реанимобиль.

Утром 27 мая на пересечении Витебского проспекта и Заставской улицы произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей: Skoda Octavia и Mitsubishi Pajero. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

На записи видно, что при повороте налево водитель седана, не убедившись в безопасности проезда, решил продолжить движение. В этот момент в иномарку на большой скорости влетел внедорожник, двигающийся прямо. От удара оба автомобиля развернуло. Один из них отбросило в ограждение пешеходной зоны. К счастью, пешеходов поблизости не было.

В результате ДТП серьезно пострадали водитель Skoda Octavia и его пассажир, сидевший на заднем сидении. Последний не смог выбраться из машины без помощи спасателей. На месте происшествия работали две кареты скорой помощи и один реанимобиль.

На участке аварии образовалась большая пробка. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", скорость движения на месте ДТП не превышает 10 км/ч.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Александрова

Видео: Piter.TV