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На Витебском Проспекте ночью тушили горящую Mazda. Полицейские ищут поджигателя
Сегодня, 10:08
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IRINA_CHALKINA

На Витебском Проспекте ночью тушили горящую Mazda. Полицейские ищут поджигателя

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Возбуждено уголовное дело.

В ночь на четверг, 19 марта, на Витебском проспекте неизвестный поджег иномарку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что автомобиль принадлежит 48-летней женщине.

В ведомстве отметили, что полицейские изучили видеозаписи с камер наблюдения. На кадрах видно, что неизвестный мужчина облил капот автомобиля неизвестной жидкостью. После машины вспыхнула ярким пламенем. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что после ДТП на Суздальском пассажира вырезали из машины.

Фото:pixabay

Теги: витебский проспект, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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