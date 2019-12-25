На Выборгском судостроительном заводе заложили новый траулер

Судно принадлежит к проекту КМТ02.02.

В среду, 25 ноября, на Выборгском судостроительном заводе торжественно заложили киль нового рыболовного траулера проекта KMT02.02. Как рассказали в пресс-службе администрации МО "Выборгский район" ЛО, в церемонии участвовали руководители предприятия, глава Выборгского района Дмитрий Никулин и глава райадминистрации Ильдар Гилязов.

Гилязов выразил уверенность в том, что новые проекты, имеющиеся в планах у завода, успешно выполнятся. Гендиректор ВСЗ Александр Соловьев порадовался, что экономический кризис и пандемия коронавируса не повлияла на возможности предприятия строить современные суда.

Отмечается, что на заводе параллельно строят семь рыболовных траулеров проектов KMT01 и KMT02, четыре года назад ВСЗ подписал контракты на строительство восьми траулеров-процессоров, а головное судно проекта KMT01 "Баренцево море" передали заказчику в минувшем сентябре.

Также мы рассказывали, что в ближайшие годы в Петербурге построят 22 корабля и судна.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО