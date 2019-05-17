Ночью на судостроительном заводе в Петербурге вспыхнула баржа

Проверку по факту пожара проводит транспортная полиция.

Сотрудники транспортной полиции Северной столицы проводят проверку на месте возгорания баржи, которое произошло около полуночи 11 декабря на территории судостроительного завода. Об этом информирует пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

По оценкам правоохранителей, возгорание произошло в техническом помещении кормовой части баржи, площадь которой составляет 3,5 кв.м. Пламя оперативно локализовано, никто не пострадал. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара в коммунальной квартире Невского района погиб человек.

Фото: УТ МВД по СЗФО