Ночью на судостроительном заводе в Петербурге вспыхнула баржа

Сотрудники транспортной полиции Северной столицы проводят проверку на месте возгорания баржи, которое произошло около полуночи 11 декабря на территории судостроительного завода. Об этом информирует пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.
По оценкам правоохранителей, возгорание произошло в техническом помещении кормовой части баржи, площадь которой составляет 3,5 кв.м. Пламя оперативно локализовано, никто не пострадал. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщили о том, что во время пожара в коммунальной квартире Невского района погиб человек.
Фото: УТ МВД по СЗФО
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