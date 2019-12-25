На Выборгском судостроительном заводе пройдет церемония закладки сторожевого катера

Событие пройдет с участием губернатора региона.

В следующую субботу, 25 июля, на территории Выборгского судостроительного завода состоится церемония закладки сторожевого катера, предназначенного для заплыва в воды Арктики. В мероприятии примет участие Александр Дрозденко. Об этом сообщила газета "Выборг".

Отметим, что корабль отвечает последним требованиям по критериям комфорта и имеющегося вооружения. Его проект подготовлен АО "ЦМКБ "Алмаз": компания уже разработала свыше 26 тысяч суден для отечественных ВМС.

Ранее мы рассказали о том, что Выборг готовится к проведению соревнований для бегунов и пловцов.

Фото: Газета "Выборг"