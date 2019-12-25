Выборг готовится к проведению соревнований для бегунов и пловцов

Мероприятия пройдут в конце июля-начале августа.

В скором времени в Выборге состоятся сразу два спортивных мероприятия - полумарафон "VyborgRUN" и заплыв на открытой воде "VYBORGSWIM". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Так, полумарафон пройдет 1 августа. Контроль за его проведением осуществляет комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма местной администрации и Физкультурно-спортивный центр "Фаворит". Участники могут попробовать свои силы в забеге на одну из 3 дистанций: 3,5, 10 и 21,1 километр. Последние два этапа предстоит преодолеть за 2 часа 20 минут.





Для того, чтобы приобщиться к пробегу, необходимо иметь медицинскую справку о состоянии здоровья и спортивную страховку, а также пройти электронную регистрацию.

Заплыв в акватории бухты "Защитная" парка "Монрепо" состоится немного раньше, 26 августа. Спортсменам также предоставится шанс выбрать оптимальную для себя дистанцию - 1852, 3000 и 6000 метров. Мероприятие станет частью спортивных стартов "TOUR DE VYBORG".







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Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting