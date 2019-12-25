Первомайский центр образования получил сертификат на спортивное оборудование

Руководство и воспитанников поздравили представители власти.

В четверг, 16 июля, в Первомайском центре образования прошло открытие спортивного зала, отремонтированного накануне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Воспитанники получили поздравление от главы Первомайского муниципального образования Владимира Курносова и главы местной администрации Сергея Тищенкова. Они вручили руководителя учреждения сертификат на покупку необходимого оборудования.



По словам директора центра Марии Карповой, на данный момент для маленьких спортсменов созданы все необходимые условия. Сейчас там обучаются 800 мальчиков и девочек, примерно 600 из которых – дошкольники.

Добавим, что ремонт в спортивном зале прошел в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО