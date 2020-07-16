В Рощинском поселении пройдет замена теплосетей

Новые участки появятся практически во всех населенных пунктах.

В Выборгском районе проходит замена и ремонт объектов теплоснабжения по программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры". В частности, власти региона одобрили заявку Рощинского городского поселения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По словам главы администрации МО Валерия Савинова, мероприятия пройдут в большинстве населенных пунктов. Так, участки теплосетей обновят в поселках Рощино, Пушное, Первомайское-1, Цвелодубово и Победа.

На данный момент процесс находится на стадии проведения конкурса по поиску подрядчиков.

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Видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО