В Выборге благоустраивают двор на Рубежной, 36

Параллельно работы идут еще в двух дворах.

Специалисты по благоустройству приступили к работам во дворе на Рубежной улице, 36 в Выборге. Сейчас на территории находятся две автомобильные парковки и устаревшая детская площадка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



За время мероприятий рабочие уложат асфальт на парковках и установят несколько новых фонарей. Кроме того, во дворе пройдет озеленение. Кроме того, дети смогут играть на современной площадке.

Отметим, что решение по проведению благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" приняли местные жители. Мероприятия уже начались на Гагарина, 9, и на Ленинградском шоссе, 51.

В общей сложности в 2020 году будет проведено благоустройство 7-ми выборгских дворов.

Ранее мы рассказали о том, что ремонт дублера трассы "Скандинавия" подошел к концу.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО