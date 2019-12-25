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Ремонт дублера трассы "Скандинавия" подошел к концу
Сегодня, 14:23
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lizapoluda

Ремонт дублера трассы "Скандинавия" подошел к концу

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На дороге установлены новые остановки траспорта и дорожные знаки.

Участок трассы "Огоньки — Стрельцово — Толоконниково" в Выборгском районе полностью восстановлен. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленавтодор".

Напомним, что дорога дублирует которая дублирует трассу "Скандинавия" и проходит вдоль поселка Толоконниково. В ходе проведенных работ был проложен новый асфальт, отчищена полоса отвода и укреплены обочины. Также специалисты установили новые знаки и остановочные павильоны.

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" планируют усовершенствовать парковку и запустить "паровозики" для туристов.

Фото:  Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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