В Выборге приступили к благоустройству двора на Гагарина, 9

Мероприятия пройдут в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”.

В Выборге стартовало благоустройство двора по адресу: улица Гагарина, дом 14 в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



Подрядчик планирует облагородить дорожку к подъезду, провести расширение парковки и проездов, установить осветительные опоры, лавочки и урны. Также во дворе состоятся мероприятия по озеленению.



Напомним, что заявка на проведения работ была подана местными жителями еще 3 года назад. Однако в связи с большой конкуренцией проходной уровень был преодолен только сейчас.



В общей сложности за текущий год в программе примут участие 7 дворовых территорий. В течение последних 4-х лет в ней уже было задействовано несколько выборгских территорий – дворов, парков и скверов.



Ранее мы рассказали о том, что в сквере Победы начались работы по озеленению.



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО