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В Выборге приступили к благоустройству двора на Гагарина, 9
Сегодня, 16:14
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В Выборге приступили к благоустройству двора на Гагарина, 9

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Мероприятия пройдут в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”.

В Выборге стартовало благоустройство двора по адресу: улица Гагарина, дом 14 в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 

Подрядчик планирует облагородить дорожку к подъезду, провести расширение парковки и проездов, установить осветительные опоры, лавочки и урны. Также во дворе состоятся мероприятия по озеленению. 


Напомним, что заявка на проведения работ была подана местными жителями еще 3 года назад. Однако в связи с большой конкуренцией проходной уровень был преодолен только сейчас. 

В общей сложности за текущий год в программе примут участие 7 дворовых территорий. В течение последних 4-х лет в ней уже было задействовано несколько выборгских территорий – дворов, парков и скверов. 

Ранее мы рассказали о том, что в сквере Победы начались работы по озеленению.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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