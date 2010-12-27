На Выборгском шоссе начали укладывать асфальт по новой технологии

Дороги ремонтируют с использованием вяжущей добавки, которая снижает температуру укладки полотна без потери качества.

В Ленинградской области при ремонте региональных дорог начали использовать вяжущие добавки, снижающие температуру укладки полотна без потери качества. Заказчиком выступил ГКУ "Ленавтодор".

Асфальтобетонная смесь с добавлением специальных присадок довольно пластичная, поэтому ее можно укладывать даже при пониженных температурах воздуха.

На Выборгском шоссе от проспекта Энгельса до границы с Ленинградской областью отремонтируют участок длиной 10,77 километра, который включает в себя 253,88 тыс. кв. метра проезжей части и 4,97 тыс. кв. метра тротуара.

Также до 27 октября на проспекте Энгельса будут ремонтировать дорожное покрытие.

Фото: Piter.TV