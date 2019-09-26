На Выборгском шоссе у "Китай Города" перевернулся мотоциклист

Пострадавший травмирован, он не смог самостоятельно подняться с дороги.

На Выборгском шоссе в Петербурге мотоциклист не справился с управлением. Байкер перевернулся вечером 25 сентября около торгового комплекса "Китай Город". Очевидцы предположили, что причиной аварии стала неровная дорога. На трассе замечена яма.

За пострадавшим двигался автомобиль, который чудом не наехал на мотоциклиста. Он успел заметить аварийную ситуацию и затормозить перед пострадавшим. По сообщением нашего мобильного корреспондента, жертва выжила. Однако молодой человек не смог самостоятельно подняться с проезжей части. Петербуржец считает, что тот серьезно травмирован.

О дальнейшей судьбе байкера сведений нет. Скорее всего, он госпитализирован.

Ранее Piter.tv писал о том, что актер фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом.

Фото и видео: Piter.tv

