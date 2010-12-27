Актер фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом

Марк Горонок получил серьезную черепно-мозговую травму и множественные переломы.

Российский актер театра и кино Марк Горонок, известный по ролям в фильмах "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо", попал в ДТП под Петербургом. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Уточняется, что актер ехал в машине вместе со своей 70-летней мамой. На большой скорости в их автомобиль врезалась иномарка. В настоящее время Горонок находится в клинике НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у него серьезную черепно-мозговую травму и множественные переломы.

Актер перенес уже две операции. Впереди у него длительное восстановительное лечение, которое займет ни один месяц.

Жена Анна Горонок рассказала, что в аварии особенно сильно пострадала рука артиста. Неизвестно, смогут ли ее восстановить полностью, поскольку собирали по частям. В настоящий момент поставлены пластины и металлические каркасы. Супруга пострадавшего отметила, что восстановление требует дорогостоящих процедур, денег на которые "катастрофически не хватает".

Мама актера также попала в больницу. У нее диагностировали перелом шейки бедра и другие повреждения тазовых костей.

Ранее мы писали, что мотоциклист столкнулся с иномаркой у въезда во двор на Космонавтов.

Фото: Instagram / markgoronok