Мотоциклист столкнулся с иномаркой у въезда во двор на Космонавтов

Транспортные средства перекрыли 1,5 полосы движения.

Днем 11 сентября в Московском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, у въезда во двор домов №61-63 на проспекте Космонавтов мотоциклист столкнулся с иномаркой. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Свидетели аварии рассказали, что транспортные средства перекрыли 1,5 полосы движения. На месте ДТП работали две кареты скорой помощи и машина ДПС. Очевидцев обеспокоили женщина с ребенком, которые сидели на обочине рядом с разбитым авто и мотоциклом. Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что столкнувшиеся Skoda и трамвай собрали пробку на улице Карбышева.

Фото: Мегаполис

Видео: Piter.TV