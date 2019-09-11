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Мотоциклист столкнулся с иномаркой у въезда во двор на Космонавтов

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Транспортные средства перекрыли 1,5 полосы движения.

Днем 11 сентября в Московском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, у въезда во двор домов №61-63 на проспекте Космонавтов мотоциклист столкнулся с иномаркой. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Свидетели аварии рассказали, что транспортные средства перекрыли 1,5 полосы движения. На месте ДТП работали две кареты скорой помощи и машина ДПС. Очевидцев обеспокоили женщина с ребенком, которые сидели на обочине рядом с разбитым авто и мотоциклом. Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что столкнувшиеся Skoda и трамвай собрали пробку на улице Карбышева.

Фото: Мегаполис

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп с мотоциклистом, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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