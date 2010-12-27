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Столкнувшиеся Skoda и трамвай собрали пробку на улице Карбышева
Сегодня, 10:43
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Alena_Zinovieva

Столкнувшиеся Skoda и трамвай собрали пробку на улице Карбышева

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На участке аварии водители движутся со скоростью 3 км/ч.

Утром 11 сентября в Выборгском районе Петербурга произошла авария. Водитель Skoda подрезал трамвай и спровоцировал возникновение большой пробки на улице Карбышева. В сети появились фотографии с места происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако транспортные средства перекрыли участок дороги. Из-за этого другие автомобилисты вынуждены двигаться со скоростью 3 км/ч. Кроме того, на Карбышева встали трамваи.

Ранее мы писали, что пьяного водителя привязали к машине после ДТП на Петергофском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, дтп с трамваем, нарушение пдд, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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