Столкнувшиеся Skoda и трамвай собрали пробку на улице Карбышева

На участке аварии водители движутся со скоростью 3 км/ч.

Утром 11 сентября в Выборгском районе Петербурга произошла авария. Водитель Skoda подрезал трамвай и спровоцировал возникновение большой пробки на улице Карбышева. В сети появились фотографии с места происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако транспортные средства перекрыли участок дороги. Из-за этого другие автомобилисты вынуждены двигаться со скоростью 3 км/ч. Кроме того, на Карбышева встали трамваи.

Ранее мы писали, что пьяного водителя привязали к машине после ДТП на Петергофском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб