На Выборгском шоссе спасатели доставали водителя из разбитого Porsche Cayenne

Пострадавшего увезла с места происшествия машина реанимации.

Днем 4 октября на Выборгском шоссе произошла серьезная авария. По словам очевидцев, возле салона Hyundai "разложили" водителя Porsche Cayenne. В сети появилось видео с места происшествия.

Что конкретно произошло на шоссе, не сообщается. Однако на кадрах можно увидеть раскуроченную иномарку, а рядом с ней стоят несколько спасателей и машина реанимации. Очевидцы сообщили, что пострадавшего водителя выносили на носилках. "Вроде признаки жизни подавал", - написал автор поста "ВКонтакте".

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