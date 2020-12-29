На Выборгском шоссе задержали пару наркосбытчиков

Мужчина и женщина продавали наркотики в даркнете и делали тайники-закладки в городе.

В минувший вторник, 12 января, полиция задержала на Выборгском шоссе пару наркосбытчиков. Как стало известно Piter.TV, у 26-летнего мужчины и 32-летней женщины в ходе досмотра нашли 22 свертка из серого пластилина.

Экспертиза показала, что вещество, спрятанное внутри свертков, является смесью с наркотическим средством. Масса вещества в одном свертке составила чуть больше 2 граммов. Как выяснилось, пара злоумышленников сбывала наркотики посредством тайников-"закладок" вместе с неустановленными пока подельниками. Продажа запрещенных веществ велась в даркнет-магазине, администратором которого была женщина, а мужчина непосредственно раскладывал товар по тайникам на территории Выборгского и Приморского районов Петербурга. Несколько тайников полиция нашла и вскрыла – в них находились три свертка с веществом. При обысках по месту жительства пары правоохранители изъяли также банковские карты, упаковку, электронные весы и еще один сверток с наркотиком.

Возбуждены уголовные дела, мужчину поместили под арест, женщине избрали обязательство о явке.

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Фото: Piter.TV