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На Выборгском шоссе пожилой мужчина умер прямо на остановке
Сегодня, 11:25
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Rybka123
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На Выборгском шоссе пожилой мужчина умер прямо на остановке

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Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Накануне, 22 августа, во Всеволожском районе на остановке было обнаружено тело пожилого человека. Об этом сообщают "Невские Новости".

Как стало известно, в шесть часов вечера в полицию Сертолово поступило сообщение о неизвестном пожилом мужчине, не подающем признаки жизни на остановке на 38-м километре Выборгского шоссе. Погибший был одет в бежевую кофту и брюки, коричневые ботинки и бежевую кепку. Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Позже удалось установить личность умершего ­– 80-летний петербуржец родом из Новгородской области. Ранее правоохранительными органами не привлекался.  

Ранее на Piter.TV: Мумию незнакомки обнаружили в квартире Сестрорецка.

Теги: всеволожский район , выборгское шоссе , пожилой мужчина , смерть на остановке
Категории: Лента новостей Новости СПб

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