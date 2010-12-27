На Выборгском шоссе пожилой мужчина умер прямо на остановке

Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Накануне, 22 августа, во Всеволожском районе на остановке было обнаружено тело пожилого человека. Об этом сообщают "Невские Новости".

Как стало известно, в шесть часов вечера в полицию Сертолово поступило сообщение о неизвестном пожилом мужчине, не подающем признаки жизни на остановке на 38-м километре Выборгского шоссе. Погибший был одет в бежевую кофту и брюки, коричневые ботинки и бежевую кепку. Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Позже удалось установить личность умершего ­– 80-летний петербуржец родом из Новгородской области. Ранее правоохранительными органами не привлекался.

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