Мумию незнакомки обнаружили в квартире Сестрорецка

В Курортном районе города полиция нашла мумию женщины. Личность погибшей устанавливается.

В Петербурге правоохранительные органы обнаружили мумифицированный труп неизвестной женщины. Для этого оперативникам вместе с представителями ЖСК пришлось вскрыть квартиру в дома по улице Токарева в Сестрорецке. По сообщениям соседей, в помещении чувствовался сильных запах газа. Полиция пыталась достучаться до хозяйки, чтобы вовремя избежать последствий утечки. Однако, ее нашли уже мертвой.

По информации от сотрудников полиции, в квартире никого проживать не должно. Квартира была задвинута на задвижку. Экспертиза показала, что на вид женщине был около 85-90 лет. В настоящее время тело направлено на изучение в морг. По данному инциденту ведется расследование.

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