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На Выборгском шоссе отремонтируют асфальт по новой технологии Superpave
Сегодня, 11:44
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IRINA_CHALKINA

На Выборгском шоссе отремонтируют асфальт по новой технологии Superpave

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Она поможет продлить жизнь покрытию.

В четверг, 10 октября, стало известно о том, что в Выборгском районе отремонтируют асфальт по новой технологии. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

Новую технологию опробуют на участке Выборгского шоссе. В КРТИ отметили, что технология называется Superpave и в нашем городе применяется впервые. Она поможет продлить жизнь покрытию.

Как оказалось, Superpave проектирует составы асфальтобетонных смесей с учетом конкретных климатических условий.

Ранее мы сообщали о том, что учения МЧС на Маршала Жукова напугали петербуржцев.

Фото:pixabay

 

Теги: крти, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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