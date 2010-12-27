На Выборгском шоссе отремонтируют асфальт по новой технологии Superpave

Она поможет продлить жизнь покрытию.

В четверг, 10 октября, стало известно о том, что в Выборгском районе отремонтируют асфальт по новой технологии. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Новую технологию опробуют на участке Выборгского шоссе. В КРТИ отметили, что технология называется Superpave и в нашем городе применяется впервые. Она поможет продлить жизнь покрытию.

Как оказалось, Superpave проектирует составы асфальтобетонных смесей с учетом конкретных климатических условий.

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