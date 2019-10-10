Учения МЧС на Маршала Жукова напугали петербуржцев

В четверг, 10 октября, в Красносельском районе прошли учения МЧС. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Учения проводили на Маршала Жукова и Бурцева. Соответствующие службы "устраняли прорыв трубы с горячей водой". По словам петербуржцев, учения начались в 9 утра.
Это место славится постоянными прорывами, озерами и фонтанами кипятка. Впервые МЧС приехало раньше, чем кипяток залил всю улицу
шутят горожане
На кадрах видно, что к месту "происшествия" приехала пожарная служба, кареты скорой помощи, трактор и полицейские. Специалисты огородили территорию.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга задержали пьяного таксиста без прав.
Фото и видео: дтп и чп петербург/вк
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