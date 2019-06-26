На Выборгском шоссе ночью горел автосалон "Форд"

Здание загорелось глубокой ночью. На ликвидацию последствий отправили несколько бригад ГУ МЧС.

В Петербурге в ночь на 26 июня горел автозавод "Форд". По словам очевидцев, пожар затронул не только само здание, но и машины. Пламя перекинулось на несколько автомобилей, которые оказались припаркованными поблизости.

Об инциденте на Выборгском шоссе стало известно около трех часов утра. На месте работали четыре экипажа экстренной службы. На данный момент подробности о ликвидации пламени в ГУ МЧС не раскрыли. Предположительно, обошлось без пострадавших.

Напомним. что недавно стало известно о том, что "Форд" закрывает центр во Всеволожске.

Ранее Piter.tv писал о том, что на улице Ленсовета ночью горел грузовик.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб