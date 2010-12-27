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На Выборгском шоссе нетрезвый петербуржец "случайно" напоролся на нож
Сегодня, 15:26
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lesjasap
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На Выборгском шоссе нетрезвый петербуржец "случайно" напоролся на нож

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Харакири по-русски: пьяный петербуржец напоролся животом на кухонный нож.

Несчастным случаем закончилась ссора нетрезвых мужчины и женщины в Выборгском районе. Один из конфликтующих напоролся на кухонный нож. Его пришлось срочно госпитализировать из квартиры по  Выборгскому шоссе. Медики забрали пострадавшего из дома под номером 17 корпус 1 около пяти часов утра 15 апреля.

В настоящее время жертва алкогольного опьянения находится в третьей городской больнице. Врачи установили у него сильное повреждение области желудка. По сведениям от 38-летней сожительницы пациента, петербуржец причинил себе вред самостоятельно, но неосознанно. Сразу после того, как его доставили в учреждение, российского "самурая" с "харакири" направили в операционное помещение. Он продолжает находится в тяжелом шоковом состоянии.

Напомним, что петербуржец выкинул из окна половину женского гардероба.

Теги: выборгское шоссе , кухня , нож , харакири
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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